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برلمان

أبو شقة: اجتماع بعض أعضاء "عليا الوفد" اليوم مخالف للائحة الحزب

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:15 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن ما زُعم أنه عقد اجتماع للهيئة العليا للحزب اليوم، هو اجتماع على فرض حدوثه فهو والعدم سواء، لأنه فضلًا عن أنه صدر قرار من رئيس الحزب أمس بإلغاء هذا الاجتماع وهو حق أصيل له بمقتضى اللائحة اكتفاءًا بما أبلغه السكرتير العام أمس من أنه أجرى تصويتًا تليفونيًا على من لم يصوت في الهيئة العليا المنعقدة بتاريخ 16/9 وانتهي التصويت على موافقة 25 عضوًا على الاستمرار في القائمة الوطنية و15 عضوًا بعدم الموافقة.

وأضاف أبو شقة فى بيان صحفى له أنه تم إعلان هذا القرار في بيان رسمي عن الحزب تناقلته وسائل الإعلام، ومن ثم فإن هذا الاجتماع قد انعقد بالمخالفة لنص اللائحة الداخلية للحزب ويكون قد وقع منعدمًا وما يصدر عنه من قرارات يكون منعدما بدوره، فقد بات سوء القصد واضحًا إذ أن النصاب القانوني المتطلب لصحة الانعقاد لم يكتمل ومع ذلك أصدر قراراته المشوبة بالبطلان بما يكشف أن هناك قصدا متعمدًا لدى بعض الأشخاص الذين ترامي إلى سمعهم أنهم ليسوا في القائمة لجر الحزب إلى نفق مظلم خاصة وأن رئيس الحزب قد دعا إلى اجتماع الهيئة العليا يوم السبت القادم لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعلى ذلك فإن اجتماع اليوم يكون منعدما مع تحميل المسؤولية الكاملة بكافة صورها لمن دعا إلى هذا الاجتماع خاصة وأن الكثيرين من أعضاء الهيئة العليا لم يحضروا امتثالًا لقرار رئيس الحزب بإلغاء هذا الاجتماع.

وأهاب رئيس الحزب بالوفديين بأن هناك خطا ممنهجًا لإدخال الحزب في حالة من الفوضى لأغراض ذاتية وشخصية سيكون الحزب هو الخاسر الوحيد فيها.
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