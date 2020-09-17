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أخبار العالم

مسئول قطري: سنطبع العلاقات مع إسرائيل في هذا التوقيت

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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شريف سيد
أكد سفير قطر في واشنطن الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني أن بلاده ليس لديها أي اعتراض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا كانت "الظروف مناسبة"، وهناك التزام بحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال السفير القطري في حوار مع "فويس أوف أمريكا" إن قطر جزء من مبادرة السلام العربية. نحن نؤمن بحل الدولتين للفلسطينيين وبتأمين حدود إسرائيل، وإذا تحققت هذه الشروط، عندها لا نرى أي سبب لقطر لعدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل". 

ومن ناحية أخرى، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي، تيموثي لندركينج أن قطر استجابت بشأن توقيع اتفاق مع إسرائيل، حسب ما أفادت به "العربية".

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، أضاف لندركينج أن الدوحة لديها تاريخ من التفاهم مع إسرائيل، مشيرا إلى أن قطر تعمل منذ سنوات مع تل أبيب على نطاق واسع ولديها علاقات جيدة مع المسؤولين الإسرائيليين.

وفي إيجاز صحفي عبر الهاتف مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية لندركينج قوله إن اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل تاريخي ويفتح إمكانات كبيرة للسلام في المنطقة ويعزز الرغبة في الحصول على شرق أوسط أكثر استقرارا.

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