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سيارات

كيا تقدم عروض سبتمبر الجديدة وتتيح تجربة القيادة لأحدث الموديلات لعملائها

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:17 ص
كيا تقدم عروض سبتمبر
كيا تقدم عروض سبتمبر الجديدة
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احمد عبد القوى

 

بمناسبة افتتاح صالة العرض الجديدة ومركز خدمات الصيانة بمدينة الشيخ زايد، اعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة و التوكيلات – وكيل سيارات كيا موتورز في مصر، عن عروض شهر سبتمبر الجديدة بمناسبة الافتتاح، وذلك من خلال الفرع الجديد بحصول كل عميل يقوم بشراء سيارة جديدة من فرع الشيخ زايد على صيانتين دوريتين مجانًا.

كما تتيح كيا مصر من خلال الفرع الجديد، فرصة الاستمتاع بتجربة القيادة لثلاثة من أحدث موديلاتها من سيارات سيراتو وسورينتو وسبورتاج، يومي الجمعة والسبت الموافقين ١٨ و ١٩ سبتمبر من الساعة ٩ صباحا وحتى ٨ مساءا بفرع الشيخ زايد، حتى يتمكن عشاق كيا من الاطلاع على امكانيات سيارتهم قبل شرائها واعطائهم فرصة لاختيار السيارة المناسبة لهم بين طرازات كيا المختلفة التي ترضى جميع الأذواق.

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