AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد موسى يهاجم وزير التعليم: هو ده رد الجميل لأبطالنا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:28 م
محمد موسى
محمد موسى
Advertisements
عادل نصار
قال الإعلامي محمد موسى، إن أحد أبطالنا المصابين في العمليات الإرهابية يعاني بسبب رفض المدارس اليابانية التحاق نجله بها.

ووجه موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، نداء إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قائلا: "هو ينفع ياسيادة الوزير أحد أبطالنا المصابين في العمليات التي تواجه الإرهاب الأسود وتقريبًا بيشوف أسرته بالصدفة يقدم لابنه في مدرسة من المدارس اليابانية والتي تبعد عن منزله  بـ 200 متر والموقع الإلكتروني رفض ابنه في المدرسة.

وتابع موسى، "لو مكانش ولاد الأبطال دول هما اللي نريحهم مين اللي المفروض يرتاح.. يعني مش كفاية إن الطفل أو الطفلة مبيشوفش أبوه إلا كل فين وفين هو ده رد الجميل لأبطالنا ولأسرهم ..حتي أبوه مفكرش يلجأ لحد عشان ابنه ومسلم أمره لربنا ولولا خاله بعتلي شكوي .. خلتني الحقيقة زعلان .. أبطالنا مبيطلبوش حاجة لنفسهم أصلهم اتعودوا على العطاء فقط ". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آباء وأمهات انتزعت من قلوبهم الرحمة.. أب ترك طفله فى قطار الصعيد.. وآخر قتل ابنه بسبب شراء الحلوى

تستعد للعام الثالث.. حصاد المدارس المصرية اليابانية منذ إطلاقها قبل عامين..شاهد

تامر أمين: مصانع الروبيكى بداية الحلم الجميل

تمثال "مصر تنهض" ولا "باكينام".. كيف تفاعلت السوشيال ميديا مع مسخ رخامي مشوه

للمعلمين.. تعرف على كيفية التقديم للعمل فى المدارس المصرية اليابانية

تعظيم سلام.. أحمد موسى يُحيّي سيدة القطار على موقفها النبيل| فيديو

ترشيحاتنا

7 آلاف جنيه فاتورة عملية لـ ليسكي «فرخة سفاجا».. والطب البيطري: ليست طائرا نادرا لكنها رغبة المالك

في مقطع تخويف طفلتهما.. المؤبد يهدد أحمد حسن وزينب| فيديو

المرور يتدخل لإنقاذه .. تعرض سيارة محمد صلاح لعطل مفاجئ

مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

غرق الشوارع وقطع الكهرباء عن نصف مليون| إعصار سالي يضرب أمريكا بقوة.. شاهد

غيرت حياته رؤية النبي في المنام| قصة أشهر مجاذيب مسجد السيدة زينب بعد وفاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مجعد.. دانا حمدان بإطلالة جريئة على انستجرام

لعشاق السفر في زمن كورونا.. افتتاح مقهى على متن طائرة خارج الخدمة

الجبلاية تدعم.. معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادا لكأس العالم.. صور