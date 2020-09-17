محمد موسى يهاجم وزير التعليم: هو ده رد الجميل لأبطالنا

قال الإعلامي محمد موسى ، إن أحد أبطالنا المصابين في العمليات الإرهابية يعاني بسبب رفض المدارس اليابانية التحاق نجله بها.





ووجه موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، نداء إلى الدكتو ر طارق شوقي وزير التربية والتعليم قائلا: "هو ينفع ياسيادة الوزير أحد أبطالنا المصابين في العمليات التي تواجه الإرهاب الأسود وتقريبًا بيشوف أسرته بالصدفة يقدم لابنه في مدرسة من المدارس اليابانية والتي تبعد عن منزله بـ 200 متر والموقع الإلكتروني رفض ابنه في المدرسة.





وتابع موسى، "لو مكانش ولاد الأبطال دول هما اللي نريحهم مين اللي المفروض يرتاح.. يعني مش كفاية إن الطفل أو الطفلة مبيشوفش أبوه إلا كل فين وفين هو ده رد الجميل لأبطالنا ولأسرهم ..حتي أبوه مفكرش يلجأ لحد عشان ابنه ومسلم أمره لربنا ولولا خاله بعتلي شكوي .. خلتني الحقيقة زعلان .. أبطالنا مبيطلبوش حاجة لنفسهم أصلهم اتعودوا على العطاء فقط ".



