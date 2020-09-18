اليوم.. الأوقاف تفتتح 71 مسجدا بالمحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 71 مسجدا اليوم الجمعة، من تنفيذ الوزارة ومن مواردها الذاتية، وذلك ضمن 314 مسجدًا سيتم افتتاحهم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م.





وأوضحت الوزارة، أن هذه الافتتاحات هي أبلغ رد على جماعات الشر والضلال التي تتهم مصر بهدم بيوت الله وهو ما بتنافى مع الواقع الملموس تماما ، حيث بلغ عدد المساجد التي تم بناؤها بناء جديدًا في ست سنوات تجاوز ١٢٠٠ مسجد ، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز ٣٦٠٠ مسجد ، بتكلفة مالية تزيد على 3 مليار جنيه بمعرفة وزارة الأوقاف ومن أموالها الخاصة ، بالإضافة إلى مثل هذا العدد بالجهود الذاتية لأبناء هذا الوطن .





وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة بذلت جهودا مضنية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إعمار بيوت الله (عز وجل) ، حيث اهتمت بالمساجد اهتماما بالغا لم يسبق له مثيل ، من حيث المبنى ، ومن حيث المعنى . وذلك انطلاقًا من قول الله تعالى : " فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ "، فقد اهتمت الوزارة ببيوت الله (عز وجل) من حيث البناء ، والإحلال والتجديد والصيانة ، ومن حيث الفرش والنظافة والتعقيم





وتمكنت وزارة الأوقاف من تنفيذ خطة الإعمار الكبرى بل وزادت عليها ، حيث بلغ ما تم إنجازه في عمارة المساجد في الست سنوات الماضية بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر.





وأشاد وزير الأوقاف بجهود الدولة فى تنظيم عملية البناء بصفة عامة وتنظيم بناء دور العبادة بصفة خاصة، كما أشاد بجهودها فى عمارة بيوت الله (عز وجل) وبناء ما تبنيه منها على المستوى الذى يليق بقدسية المسجد وتوفير الجو الروحى للتعبد، على شاكلة ما تم فى مسجد «الفتاح العليم» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تم فى مسجد «الصحابة» بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وما تم فى مسجد الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأوضح أن كل المساجد التى أنشأتها الدولة المصرية تشهد رقيا كبير سواء التى بنيت فى المجتمعات العمرانية الجديدة أو تلك التى أنشأتها بديلًا للزوايا أو المساجد التى كانت قد بنيت بالمخالفة فى عرض الطريق، أو على حرم بعض المصارف أو الترع، أو حرم السكة الحديد ونحوها.





وفي السياق ذاته يفتتح وزير الأوقاف، ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، مسجدين بالمحافظة، اليوم الجمعة، كما سيتم فرش 7 مساجد بالمحافظة، إضافة إلى توزيع 2 طن من لحوم صكوك أضاحي الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.





ومن المقرر أن يتفقد وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر، بعض مشروعات الأوقاف بالمحافظة، ويناقشان دعم التعاون في المشروعات المشتركة.