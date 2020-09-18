AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

اليوم.. الأوقاف تفتتح 71 مسجدا بالمحافظات

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
الأوقاف تفتتح 71
الأوقاف تفتتح 71 مسجدا بالمحافظات
Advertisements
محمد شحتة
أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 71 مسجدا اليوم الجمعة، من تنفيذ الوزارة ومن مواردها الذاتية، وذلك ضمن 314 مسجدًا سيتم افتتاحهم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الافتتاحات هي أبلغ رد على جماعات الشر والضلال التي تتهم مصر بهدم بيوت الله وهو ما بتنافى مع الواقع الملموس تماما ، حيث بلغ عدد المساجد التي تم بناؤها بناء جديدًا في ست سنوات تجاوز ١٢٠٠  مسجد ، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز ٣٦٠٠  مسجد ، بتكلفة مالية تزيد على 3 مليار جنيه بمعرفة وزارة الأوقاف ومن أموالها الخاصة ، بالإضافة إلى مثل هذا العدد بالجهود الذاتية لأبناء هذا الوطن .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة بذلت جهودا مضنية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إعمار بيوت الله (عز وجل) ، حيث اهتمت بالمساجد اهتماما بالغا لم يسبق له مثيل ، من حيث المبنى ، ومن حيث المعنى . وذلك انطلاقًا من قول الله تعالى : " فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ "، فقد اهتمت الوزارة ببيوت الله (عز وجل) من حيث البناء ، والإحلال والتجديد والصيانة ، ومن حيث الفرش والنظافة والتعقيم 

وتمكنت وزارة الأوقاف من تنفيذ خطة الإعمار الكبرى بل وزادت عليها ، حيث بلغ ما تم إنجازه في عمارة المساجد في الست سنوات الماضية بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر.

وأشاد وزير الأوقاف بجهود الدولة فى تنظيم عملية البناء بصفة عامة وتنظيم بناء دور العبادة بصفة خاصة، كما أشاد بجهودها فى عمارة بيوت الله (عز وجل) وبناء ما تبنيه منها على المستوى الذى يليق بقدسية المسجد وتوفير الجو الروحى للتعبد، على شاكلة ما تم فى مسجد «الفتاح العليم» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تم فى مسجد «الصحابة» بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وما تم فى مسجد الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح أن كل المساجد التى أنشأتها الدولة المصرية تشهد رقيا كبير سواء التى بنيت فى المجتمعات العمرانية الجديدة أو تلك التى أنشأتها بديلًا للزوايا أو المساجد التى كانت قد بنيت بالمخالفة فى عرض الطريق، أو على حرم بعض المصارف أو الترع، أو حرم السكة الحديد ونحوها.

وفي السياق ذاته يفتتح وزير الأوقاف، ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، مسجدين بالمحافظة، اليوم الجمعة، كما سيتم فرش 7 مساجد بالمحافظة، إضافة إلى توزيع 2 طن من لحوم صكوك أضاحي الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر، بعض مشروعات الأوقاف بالمحافظة، ويناقشان دعم التعاون في المشروعات المشتركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: لا يجوز بناء المساجد على أرض مغتصبة

وزير الأوقاف يعتمد 48 مليونا و953 ألف جنيه لعمارة المساجد

وزير الأوقاف لـ أ ش أ: اعتماد نحو 49 مليون جنيه لعمارة المساجد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

رابطة الجامعات الإسلامية تهدي درعها لوزير الأوقاف لجهوده في تجديد الخطاب الديني

الأوقاف: ما تبثه قنوات الفتنة وجماعات أهل الشر عن هدم المساجد أخبار مفبركة

وزير الأوقاف يكشف بالحجة والبرهان زيف شائعات الجماعة الإرهابية حول هدم المساجد والزوايا

ترشيحاتنا

بعد «محور شينزو آبي».. شوارع ومحاور مصرية سميت نسبة إلى زعماء عرب وأجانب

30 ألف دينار فدية .. عائد من ليبيا يروي أصعب موقف فى حياته.. فيديو

دعاء ترك المعاصي والشهوات

البنك المركزي: تحملنا 100 مليون جنيه قيمة سحب المعاشات منذ وقف رسوم السحب.. فيديو

نائب محافظ البنك المركزي: الاحتياطي النقدي لدينا يكفي لـ 3 سنوات.. فيديو

كيف أبتعد عن المعاصي والذنوب.. إليك هذه الخطوات

AdvertisementS

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

الأهلي على بعد خطوات من إنهاء صفقة محلية "مفاجأة"

البنك المركزي: إصدار نقود بلاستيكية لفئة الـ 10 والـ 20 جنيها .. فيديو

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز كانت عايزة تتطلق بسبب كبدة نية وهي أكبر مني بـ 6 سنوات .. وأحلى تكريم ليا لما الرئيس قال «الله المستعان»

قرار جمهوري بتعديل التعريفة الجمركية

عادت لرونقها.. تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم الأفخم على السكة الحديد.. صور

مرتدو النظارات أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. لهذا السبب

البنك المركزي: لا فوائد على تأجيل الأقساط.. وإصدار نقود بلاستيكية لفئة الـ10 والـ20 جنيها قريبا

ده مبيهزرش.. ضابط شرطة يوقف شريف عامر ومحافظ البحر الأحمر في تاكسي

سعر الذهب اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان غير تقليدي.. هايدي موسى تستعرض جمالها على انستجرام

مين أحلى؟.. دينا الشربيني ومي عمر يتألقان في أحدث ظهور لهما

ارتفاع في أسعار فئات السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2021 الجديدة