الكنيسة الأرثوذكسية تعلن عودة الأنشطة والخدمات الكنسية 50%

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية استئناف الخدمات والأنشطة الكنسية التى كانت متوقفة منذ 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الأحد وذلك بنسبة ٥٠٪؜ بالنسبة للقاهرة والإسكندرية.





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وتابع، على أن يتولى الآباء المطارنة و الأساقفة كلٌ في إيبارشيته تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيان الصادر يوم ٢٧ يونيو الماضي، بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد القى عظته الأسبوعية مساء أمس من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية، بحضور مجموعة من الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والكهنة والشمامسة وعدد محدود من الشعب في ظل تطبيق اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.





ورحب قداسة البابا تواضروس بالحضور من الآباء الأساقفة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وتبديل الفصول، وانه على اى إنسان يشعر باى عرض أن يبقي في المنزل، وأن فيروس كورونا لم يغادرنا، ولابد أن نأخذ كل الحذر مع دخول المدارس والجامعات.



