جرس إنذار للشباب| تعليق تامر أمين على حبس اليوتيوبر أحمد وزينب





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الهزار على السوشيال ميديا يكون خلفه عقاب، ومن يرتكب جريمة كذلك سيعاقب.









تامر أمين " ايه الشهرة اللى فى كده .. ايه اللطافة اللى في كده.. ايه الحاجة الحلوة اللى فى الهزار السخيف دا". ولفت تامر أمين إلى أن أحمد وزينب قاموا بلعب لعبة بطفلتها، واليوم تحاسب ومحبوسه فى السجن وتساءل





وكشف أن أحمد وزينب تم حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب لعبة سخيفة.









وتابع تامر أمين أن هناك انقساما على السوشيال ميديا بخصوص معاقبة أحمد حسن وزينب، وقال هناك فريق مع حبسهما والفريق الاخر مع توجيه النصيحة لهما.



