جرس إنذار للشباب| تعليق تامر أمين على حبس اليوتيوبر أحمد وزينب

علق الإعلامي تامر أمين، على حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، وقال إن ما حدث مع أحمد وزينب ومن قبلهما مودة الأدهم وحنين حسام يعتبر جرس إنذار للشباب.
وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الهزار على السوشيال ميديا يكون خلفه عقاب، ومن يرتكب جريمة كذلك سيعاقب.
ولفت تامر أمين إلى أن أحمد وزينب قاموا بلعب لعبة بطفلتها، واليوم تحاسب ومحبوسه فى السجن وتساءل تامر أمين " ايه الشهرة اللى فى كده .. ايه اللطافة اللى في كده.. ايه الحاجة الحلوة اللى فى الهزار السخيف دا".
وكشف أن أحمد وزينب تم حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب لعبة سخيفة.
وتابع تامر أمين أن هناك انقساما على السوشيال ميديا بخصوص معاقبة أحمد حسن وزينب، وقال هناك فريق مع حبسهما والفريق الاخر مع توجيه النصيحة لهما.