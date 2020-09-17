أحمد العوضي يقلد زوجته ياسمين عبد العزيز على الهواء

قام الفنان أحمد العوضي بتقليد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز على الهواء.





وقال أحمد العوضي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"،: " علاقة ارتباطي بـ ياسمين طبيعية وبدأت بتعارف ثم إعجاب وقرار ارتباط وزواج".





تابع أحمد العوضي: "علاقتي بـ ياسمين عبد العزيز زي أي اتنين، ولم نعلن في البداية على الارتباط لأنني لم أضمن استمرار العلاقة".





وأكمل أحمد العوضي: "زعلنا واتخانقنا وسبنا بعض ورجعنا تاني لبعض ومحدش يعرف أي حاجة".

ولفت أحمد العوضي: "إحنا متجوزين من قبل الإعلان عن الزواج، وكنا متزوجين قبل حتى انتشار صور عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز".