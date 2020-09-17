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توك شو

أحمد العوضي يقلد زوجته ياسمين عبد العزيز على الهواء

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:11 م
احمد العوضي
احمد العوضي
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هاني حسين
قام الفنان أحمد العوضي بتقليد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز على الهواء.

وقال أحمد العوضي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"،: "علاقة ارتباطي بـ ياسمين طبيعية وبدأت بتعارف ثم إعجاب وقرار ارتباط وزواج".

تابع أحمد العوضي: "علاقتي بـ ياسمين عبد العزيز زي أي اتنين، ولم نعلن في البداية على الارتباط لأنني لم أضمن استمرار العلاقة".

وأكمل أحمد العوضي: "زعلنا واتخانقنا وسبنا بعض ورجعنا تاني لبعض ومحدش يعرف أي حاجة".
 
ولفت أحمد العوضي: "إحنا متجوزين من قبل الإعلان عن الزواج، وكنا متزوجين قبل حتى انتشار صور عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز".
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