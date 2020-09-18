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توك شو

كنا في عداد الموتى .. عائد من ليبيا يروي تفاصيل احتجازه من قبل مسلحين.. فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
عائد من ليبيا
عائد من ليبيا
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البهى عمرو
قال لطفى أحد العائدين من ليبيا ومن أبناء محافظة الدقهلية، إنه تعرض لموقف صعب، من قبل مجموعة من المسلحين الإرهابيين.

وأضاف أحد العائدين من ليبيا خلال حواره على قناة أكسترا نيوز، أن المتهمين قاموا بوضعهم فى مخزن لمدة 4 أيام وبعد ذلك تمكنت السلطات المصرية من تحريرهم.

ولفت إلى أنهم كانوا فى أعداد الموتي، وأن المسلحين طلبوا 30 ألف دينار فدية لكل واحد.

وأشار إلى أنهم كانوا فى حالة رعب شديد وذلك بسبب تعامل المسلحين، وكشف أنه لن يترك مصر مرة أخري.

خصصت قناة أكسترا نيوز فقرة خاصة لعرض لقاءات من المصريين الـ 6 العائدين من ليبيا بعد احتجازهم من قبل مجموعات مسلحة.

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