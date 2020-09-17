كان في منتهى السرعة.. محافظ مطروح يشرح تفاصيل التعامل مع المصريين العائدين من ليبيا

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، إن إعادة المصريين من ليبيا كان بشكل سريع وسلس، بسبب التنسيق التام بين السلطات المصرية على رأسها المخابرات العامة والأطراف مؤكدا أن مصر على مسافة متساوية مع جميع القبائل في ليبيا وتربطنا بهم صلة قرابة خاصة في محافظة مطروح. الليبية،





وأكد شعيب خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مصر تحتاج للعائدين من ليبيا خاصة العاملين في مجال البناء فقط يستوعب 4.5 مليون عامل بسبب المدن الجديدة التي تبني مثل مدينة العلمين الجديدة في محافظة مطروح، مضيفا أنه تحدث مع العمال ووجد أن المبالغ التي يتقاضونها قريبة جدا من التي سيتقاضونها في مصر الآن بالإضافة إلى شعورهم بالأمن في بلدهم.





وأضاف محافظ مطروح، أن التعامل مع المواطنين المصريين العائدين كان في منتهي السرعة وبأمر مباشر من الرئيس السيسي منذ بداية تهديدهم بالخطف في ليبيا وتم رجوعهم إلى أرض الوطن سالمين.





ونوه إلى أن الدولة تكلفت بإيصال المواطنين إلى أهاليهم سالمين غانمين حيث أن هؤلاء الشباب من المنصورة وقنا وكفر الشيخ والمحافظة ستعطيهم هدايا وسيتم توصيلهم إلى بيوتهم، مشيرا إلى أن مصر تستوعب العمالة لذلك ليس من الضروري الخروج خارج البلاد بشكل غير رسمي من أجل العمل فمصر ستبني بأبنائها.