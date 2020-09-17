شاهد تعليق والد أحد العائدين من ليبيا.. ويؤكد: مكنتش باكل ولا بشوف النوم

أعرب حشمت علي، والد أحد العائدين من ليبيا بعد تحريرهم، عن سعادته، بعودة نجله، بعد اختطافه، ثم تحريره بواسطة المخابرات المصرية.





وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، تفاصيل اختطافه، موضحًا أن شقيقه كان موجودًا معه في ليبيا، وأخفي علينا واقعة اختطافه، وقدموا كثيرًا من المبررات، حتى قالوا فى النهاية أن عصابة خرجت عليهم".





وواصل:" والدته أصيبت بالصدمة، وابني كان ملتزمًا، وأنا من محافظة الفيوم، وابني سافر ليبيا من زمان، والجو فى البداية كان 100 فل، ولم يكن هناك مشكلات، حتى تم اختطافه منذ أسبوعين.. مكنتش باكل ولا بشوف النوم"، مضيفًا:" عندي 3 أولاد وبنت، ومش عارف ابني المختطف عمره كام سنة".



