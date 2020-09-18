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توك شو

ده مبيهزرش.. ضابط شرطة يوقف شريف عامر ومحافظ البحر الأحمر في تاكسي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:14 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قدم الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، داخل تاكسي بمحافظة الأحمر مع اللواء عمرو حنفي وعدد من المواطنين.

وخلال التجوال بأحد الشوارع، استوقف ضابط  الشرطة، التاكسي الذى يقوده شريف عامر، وعند اقتراب الشرطي من السيارة وجد المحافظ وهو ما دفعه على الفور بالإشارة لشريف عامر بالتحرك، ليرد  المحافظ: "ده مبيهزرش ده".

كما تم المرور على بعض المناطق العشوائية في «الغردقة» التي تمت إزالتها، وبعض الشوارع التي تُعاني عدم وجود بنية تحتية، ويعمل المحافظ وأجهزة المحافظة على تطويرها، كما تم زيارة الممدن الجديدة التي تم تدشينها في المحافظة.

وخلال الحلقة استمع «عامر» مقدم البرنامج إلى شكوى المواطنين الذين استقلوا معه «التاكسي»، وقام بعرضها على محافظ البحر الأحمر، للبت فيها، والعمل على حلها.
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