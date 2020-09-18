من أمام المساجد الكبرى والكنائس .. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة بالإسماعيلية

أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزاره الصحة أنه بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتفعيل المبادرات الرئاسية (١٠٠ مليون صحة) لفحص وعلاج الامراض المزمنه تقرر انطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج الأمراض المزمنة يوم الجمعة ١٨ سبتمبر ٢٠٢٠ من أمام المساجد الكبرى والكنائس بمحافظة الإسماعيلية.





وأشار أن المبادرة ممتدة ومستمرة والكشف مجانى ببطاقة الرقم القومي طوال أيام الاسبوع من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء تيسيرا على المواطنين.





وأفاد بأنه تم توزيع الفرق الطبية إلى ٥٠ فريقا بالمنشآت الصحية ومراكز الشباب و١٠ فرق بالمستشفيات و٣٠ فريق متحرك على مستوى المحافظه، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه الازمه واتباع اساليب مكافحه العدوى وضروره ارتداء المترددين للكمامه والحفاظ على التباعد الاجتماعى .





و تستهدف الحمله جميع المواطنين فوق سن ٤٠ عام والفئة التى تم تسجيلها مسبقا لدى قاعده بيانات ١٠٠ مليون صحة بارتفاع نسبه السكر بالدم أو ارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية و ستقدم المبادره خدماتها من التوعيه الصحيه للمواطنين ،تحليل السكر،قياس ضغط الدم الى جانب قياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم لدى مرضى الأمراض المزمنة.





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