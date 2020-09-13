"مياه القناة" تواصل أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي وتوجه مناشدة للمواطنين

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس ادارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى ، أن فرق الصيانة الفنية والشبكات تواصل أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحي.





وقال "عصمت" في بيان، الأحد، إن الفرق الفنية بقطاع الإسماعيلية انتهت من أعمال التطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحى بالعديد من المناطق منها ميدان المنصورة ومنطقة البلابسة.





وفى قطاع بورسعيد تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية بالمحافظة منها منطقة الكويت بحي العرب ومنطقة الحرية بحي المناخ.





وفى قطاع السويس تم الانتهاء من تطهير مناطق مساكن النور بحي عتاقة ومساكن البحر الأحمر وتعاونيات الدلتا بحى فيصل.





وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن أعمال الملس والتطهير للشبكات تتم طبقا لخطة التطهير الدورية التي تقوم الشركة بتنفيذها بنطاق محافظات القناة، وناشد المواطنين بحسن التعامل مع منظومة الصرف الصحي تجنبًا لحدوث انسدادات الشبكات نتيجة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين حفاظا على المرافق العامة للدولة والصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقي شكاوى العملاء عن طريق الخط الساخن ١٢٥ أو الاتصال علي الرقم ٠١٢٠٦٦٦٦٢٤٠





اقرأ أيضًا:



‏