10 آلاف جنيه غرامة لوكيل مرشح في انتخابات الشيوخ

قررت نيابة ثان الاسماعيلية ، اخلاء سبيل المواطن محمد عثمان وكيل احد مرشحي مجلس الشيوخ بالاسماعيلية مع تغريمه ١٠ الاف جنيه كفالة وتقديمه لمحاكمة عاجلة، بعد التأكد من عدم صحة شكواه الرسمية ضد نزاهة القضاة المقيمين علي متابعة ومراقبة انتخابات الشيوخ بالمحافظة.





و نشر عثمان بث مباشر علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك شكك فيه في نزاهة القضاه المشرفين علي الانتخابات وسير العملية الانتخابية، وجزم بعدم وجود مستشار باحد اللجان ووجود امين شرطة بما هو مخالف للقانون.

واكدت التحريات عدم صحة بلاغه بشان عدم وجود المستشار باحد اللجان الانتخابية بمدرسة الشهداء الابتدائية ووجود امين شرطة بدلا من، حيث توجهت لجنه من اللجنه العليا للانتخابات لفحص الشكوى داخل المدرسه برئاسه المستشار سامى عبد الرحيم رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالاسماعيلية.





وقرر المستشار شادي محمد رئيس النيابة ولجنة مدرسة الشهداء الابتدائية، انه لا صحة لوجود لجان اخري بالمدرسة وبالفحص تبين عدم صحة الشكوي وبالاطلاع علي توزيع اللجان بمحافظة الاسماعيلية يتبين ان المدرسة لا يوجد بها غير لجنة فردية.









قررت النيابه العامه بالاسماعيلية، اخلاء سبيل المواطن محمد عثمان وكيل احد مرشحي مجلس الشيوخ بالاسماعيلية مع تغريمه ١٠ الاف جنيه كفالة، وتحويله لمحاكمه عاجله بعد التأكد من عدم صحة شكواه الرسمية ضد نزاهة القضاة المقيمين علي متابعة ومراقبة انتخابات الشيوخ بالمحافظة.





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