الحماية من التبرقش.. زراعة الإسماعيلية تكثف المرور على زراعات الموز بـ أبو صوير

كثفت زراعة الإسماعيلية من جولاتها المرورية علي زراعات الموز بمركز أبو صوير، تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالاسماعيلية بتكثيف المرور علي زراعات الموز بـ إدارة أبو صوير. أبو





وفي هذا السياق، قامت لجنة مشكلة من محمد إبراهيم والدكتور سعد حبشي والمهندس أحمد أبوزيد رئيس قسم البساتين والمهندس محمد رشاد بالمرور علي زارع الموز لتوعية المزارعين بخدمة الموز والتنبيه عليهم عدم الإسراف فى الرى والمحافظة على المياه من خلال حزمة إرشادات فنية لمزارعى الموز خلال شهر سبتمبر الجارى، وحماية المحصول من مرض التبرقش.





تضمنت التوجيهات الاستمرار فى قطع الكوز الزهرى وإزالته فهذا الإزهار يعتبر متأخرا نوعا ما، و بدء وضع السنادات خاصة للأصناف الطويلة لحماية النباتات من السقوط، إضافة سماد سلفات النشادر على دفعتين فى أول ومنتصف الشهر الجارى بمعدل 250 كيلو جرام لكل فدان.





كما وجهت الزراعة بالري حسب حاجة النبات والظروف الجوية، و الاستمرار فى الرش ضد المن مرتين خلال الشهر و فحص وإزالة النباتات المصابة بالتورد أو التبرقش، و إضافة الدفعة الأخيرة من السماد الآزوتى إذا وصلت الشتلات لحجم مناسب ويمكن إضافة دفعة أخرى إذا كانت صغيرة الحجم، الاستمرار فى فحص الشتلات لاكتشاف النباتات المصابة بمرض تورد القمة أو التبرقش.





اقرا ايضا: