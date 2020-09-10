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تعليم

فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الأول ببرنامج الدكتوراه والماجستير المهني بتجارة القناة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:24 م
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
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انجي هيبة
أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس عن فتح باب التسجيل بالبرامج المهنية بكلية التجارة  للفصل الدراسي الأول دور سبتمبر ٢٠٢٠.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة أن قسم إدارة الأعمال وقسم المحاسبة والمراجعه  بالكلية قد أعلنا نظام العمل داخل البرامج المهنية الخاصة بالقسم سواء الدكتوراه المهنية(DBA) أو الماحستير المهني (MBA) حيث يتم الدراسة بنظام الساعات المعتمدة مع توفير البرامج باللغتين العربية والإنجليزية حسب رغبة الدارس.


وعن مده الدراسة ببرنامج الماجستير المهني  فأشار الدكتور هاني السعيد وكيل كلية الدراسات العليا والبحوث أن الدراسة تمتد لعامين (أربع فصول دراسية) هذا وتتاح البرامج للحاصلين علي درجة البكالوريوس أو الليسانس.

أما عن نظام العمل بالدكتوراه المهنية فأشار الدكتور حسين سليمان منسق البرامج المهنية انها تمتد لمد عامين ايضا  بالإضافة إلى عام لإعداد الرسالة.

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