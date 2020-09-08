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محافظات

وفد الجامعة العربية يشيد بانتظام العملية الانتخابية وبالإجراءت الاحترازية في الإسماعيلية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:19 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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انجي هيبة
استقبل اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية وفدا من ممثلى جامعة الدول العربية برئاسة السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خلال زيارتهم للاسماعيلية لمتابعة سير عملية الانتخابات بالمحافظة وذلك فى حضور كل من اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد.

واستعرض محافظ الاسماعيلية، خلال الزيارة، مع أعضاء الوفد الزائر كافة التدابير والتجهيزات التى نفذتها المحافظة لتنظيم وتأمين عملية الانتخابات وما تم تنفيذه من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لتداعيات فيروس كورونا " كوفيد 19 "، ثم اصطحب المحافظ رئيس وفد الجامعة العربية ومرافقيهم إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتى تتولى متابعة العملية الانتخابية.

كما أصطحب المحافظ رئيس وأعضاء الوفد فى جولة ميدانية وتفقد لجان الانتخابات بمدرسة فاطمة الزهراء  الاعدادية بنات بحى أول الإسماعيلية.

وخلال الزيارة أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وأعضاء وفد الجامعة بانتظام العملية الانتخابية داخل اللجان ومقرات الانتخاب كما أشادوا جميعا بالناحية التنظيمية والأمنية وكافة الاجراءات والتدابير التى نفذتها الأجهزة التنفيذية بالاسماعيلية لتيسير عملية الاقتراع والتصويت للناخبين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

وأشاد أعضاء وفد الجامعة العربية بما لمسوه خلال الزيارة من رقى وتحضر معبرين عن سعادتهم بزيارة المدينة التى وصفوها بمدينة الخضرة والجمال لا سيما بعد أن أصطحبهم المحافظ فى جولة ميدانية بالمدينة للتعرف على معالم المحافظة.

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