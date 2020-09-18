بـ بدلة كلاسيك.. محمد الشرنوبي لـ الجمهور: قلبي ارتاح

وظهر محمد الشرنوبي بإطلالة كلاسيكية وعلق قائلًا "#قلبي_ارتاح" في إشارة إلي الي أغنيته طرح أغنيته "قلبي ارتاح"بعد أسابيع من حذفها عبر جميع المنصات الإلكترونية بسبب مشاكل إنتاجية مع سارة الطباخ.

أغنية "قلبي ارتاح" من كلمات محمد يسري، ألحان محمد الشرنوبي وتوزيع مصطفى حلواني، والفيديو من إخراج عادل جمال.



يذكر أن اغنية " قلبي ارتاح" قدمها محمد الشرنوبي مفاجأة لزوجته راندا رياض، في عقد قرانهما الذي اقيم منذ فترة.