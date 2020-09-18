AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تعلن إجراء مناورات عسكرية قرب مضيق تايوان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:39 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، إجراء مناورات عسكرية قرب مضيق تايوان، تزامنًا مع زيارة مسئول أمريكي رفيع إلى تايوان، وهو ما اعتبرته تشجيعًا للقوى الانفصالية" على الجزيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون أمس، إن "الصين تعارض بشدة" زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي كيث كراش إذ أنها "ستشجّع سلوك قوى استقلال تايوان الانفصالية المتغطرس".

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إيفاد كراش إلى تايبيه لحضور مراسم تأبين الرئيس الأسبق لي تينغ هوي السبت.

لكن زيارته إلى الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، تأتي في ظل خلافات بين القوتين الكبريين بشأن التجارة والهيمنة التكنولوجية والأمن وحقوق الإنسان.

وأشار وانج  إلى أن زيارة كراش "تنتهك بشكل جدي مبدأ الصين الواحدة.. وتضر بالعلاقات الأمريكية الصينية والسلام والاستقرار في مضيق تايوان".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة رئيس تايوان الأسبق لي تينج هوي

في أول زيارة لمسئول كبير منذ 1979.. وصول مبعوث ترامب إلى تايوان يغضب الصين

الدفاع التايوانية: القوات الجوية تبعد مقاتلات صينية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان

تايوان تطرد طائرتين صينيتين مضادتين للغواصات من أجوائها

الصين: زيادة مسئول أمريكي إلى تايوان تشجيع للقوى الانفصالية

ترشيحاتنا

بالصور.. أول يوم لـ اليوتيوبر أحمد وزينب داخل الحجز

التعاون السعودي يكشف سر صعوبة التعاقد مع فرجاني ساسي وبن شرقي وأبو جبل

ياسمين عبد العزيز تطلب الطلاق من أحمد العوضي لهذا السبب

ده مبيهزرش.. ضابط شرطة يوقف شريف عامر ومحافظ البحر الأحمر في تاكسي

اتخانقنا وسبنا بعض| أحمد العوضي يكشف سر تأخر إعلان زواجه من ياسمين عبد العزيز

بعد تعطلها على الطريق السريع.. مواصفات سيارة محمد صلاح بنتلي كونتيننتال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعطلها على الطريق السريع.. مواصفات سيارة محمد صلاح بنتلي كونتيننتال

بعد «محور شينزو آبي».. شوارع ومحاور مصرية سميت نسبة إلى زعماء عرب وأجانب

بداية من 475 ألفا .. أحدث أسعار سيارات آودي A3 وA4 وA5 وA6 الجديدة