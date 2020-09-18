مرتدو النظارات أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. لهذا السبب

من غسل يديك بانتظام إلى ارتداء قناع الوجه ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، الآن ، تشير دراسة جديدة أن ارتداء النظارات يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بـ Covid-19.





يقول باحثون من مستشفى Suizhou Zengdu في Suizhou بالصين ، إن استخدام حماية العين قد يوفر درجة معينة من الحماية من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





في الدراسة ، حلل الفريق 276 مريضًا بفيروس كورونا في مستشفى في مقاطعة هوبي الصينية،ووجدوا أن 6٪ فقط يرتدون النظارات لأكثر من ثماني ساعات في اليوم، وبالمقارنة ، يرتدي 31.5٪ من عامة السكان في هوبي نظارات في نفس الوقت ، مما يشير إلى أن ارتداء النظارات يمكن أن يكون وقائيًا من الفيروس.

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في الدراسة ، التي نُشرت في JAMA Ophthalmology ، قال الباحثون بقيادة "ويبيو زيج": " أن نسبة المرضى الداخليين المصابين بـ COVID-19 الذين ارتدوا النظارات لفترات طويلة يوميًا كانت الفترات (8 ساعات / يوم) أصغر من تلك الموجودة في عموم السكان ، مما يشير إلى أن مرتدي النظارات اليوميين قد يكونون أقل عرضة للإصابة بـ COVID-19 ".



