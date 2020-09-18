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منوعات

مرتدو النظارات أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. لهذا السبب

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
من غسل يديك بانتظام إلى ارتداء قناع الوجه ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الآن ، تشير دراسة جديدة أن ارتداء النظارات يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بـ Covid-19.

يقول باحثون من مستشفى Suizhou Zengdu في Suizhou بالصين ، إن استخدام حماية العين قد يوفر درجة معينة من الحماية من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت صحيفة  "ديلي ميرور" البريطانية.   

في الدراسة ، حلل الفريق 276 مريضًا بفيروس كورونا في مستشفى في مقاطعة هوبي الصينية،ووجدوا أن 6٪ فقط يرتدون النظارات لأكثر من ثماني ساعات في اليوم، وبالمقارنة ، يرتدي 31.5٪ من عامة السكان في هوبي نظارات في نفس الوقت ، مما يشير إلى أن ارتداء النظارات يمكن أن يكون وقائيًا من الفيروس.
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في الدراسة ، التي نُشرت في JAMA Ophthalmology ، قال الباحثون بقيادة "ويبيو زيج": " أن  نسبة المرضى الداخليين المصابين بـ COVID-19 الذين ارتدوا النظارات لفترات طويلة يوميًا كانت الفترات (8 ساعات / يوم) أصغر من تلك الموجودة في عموم السكان ، مما يشير إلى أن مرتدي النظارات اليوميين قد يكونون أقل عرضة للإصابة بـ COVID-19 ".

دعا الدكتور ماراجاكيس إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج ولتحديد "ما إذا كانت هناك أي فائدة إضافية لارتداء النظارات أو غيرها من أشكال حماية العين في الأماكن العامة ، بالإضافة إلى ارتداء قناع والمسافة الجسدية ، لتقليل مخاطر الإصابة على كوفيد-19.
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