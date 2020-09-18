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أخبار البلد

الحكومة: نستهدف تركيب 600 ألف عداد غاز مسبوق الدفع

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من الوزارات المعنية في ملف تركيب العدادات الذكية مسبوقة الدفع، في مجالات الكهرباء والغاز والمياه، حيث استعرض آليات شحن هذه العدادات، بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة. 

استعرض رئيس الوزراء تقريرا من وزير البترول عن موقف  أعمال تركيب عدادات الغاز الطبيعي مسبوقة الدفع للوحدات السكنية، في إطار خطة إحلال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبوقة الدفع.

وخلال التقرير، أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه يجري استكمال منظومة تركيب عدادات الغاز مسبوقة الدفع بعد نجاح تنفيذ مشروع تجريبي لاستخدام 20 ألف عداد بمناطق الأسمرات 1، 2 وبشائر الخير 1، 2، 3 ،  في محافظة الإسكندرية، وفى ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الإنتاج الحربي في هذه المنظومة فقد تم إسناد توريد 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي للبدء في طرحها، ومن المخطط تركيب 600 ألف عداد وتركيب الجزء المتبقي تباعًا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الوزير أن خطة إحلال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبوقة الدفع يحقق عدة مزايا، حيث يُمّكن المواطنين من التحكم ومراقبة استخدامهم للغاز الطبيعي، وبالتالي الحفاظ على الطاقة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الغاز الطبيعي.

وتابع المهندس طارق الملا أنه تم وضع خطة تدريب لشركات التوزيع على استخدام منظومة الدفع المسبق، فضلا عن خطة أخرى لتدريب العملاء على استخدامه تمهيدًا لبدء تركيب العدادات بمختلف مناطق الجمهورية، حيث بدأ التدريب بشركات "غاز مصر" و"تاون جاس" و"بتروتريد" و"ناتجاس" و"مايا جاس"، وجار حاليًا تدريب مجموعة طاقة.

ونوّه الوزير، خلال التقرير الذي استعرضه رئيس الوزراء، إلى أنه حتى الاول من سبتمبر الجاري تم تركيب 23.225 ألف عداد، بواقع 20,087 بمناطق بشائر الخير 1 ، 2 ، 3 والأسمرات 1 ، 2 ومنطقة أهالينا بمدينة السلام، و3028 عدادا بمحافظة القليوبية بمناطق الدير، وشبين القناطر، والمنزلة، بالإضافة إلى 110 عدادات بالتجمع الخامس بمنطقة القرنفل.
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