ثبتونا بالسلاح.. أحد المصريين العائدين من ليبيا يروى تفاصيل اختطافه

قال أحد المصريين العائدين من ليبيا إنهم عند عودتهم من بنى وليد اعترض طريقهم أشخاص وقاموا بترويعهم بالأسلحة واحتجزوهم هو و5 مصريين آخرين لمدة 4 أيام.





وأكد أحد المصريين العائدين من ليبيا خلال تقرير خاص أذاعه برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن السلطات المصرية وقفت بجانبهم وحررتهم وأعادتهم لأرض الوطن.





وأضاف أن فرحتهم كبيرة لا توصف بعودتهم ثانية لأرض الوطن ونجاح عملية تحريرهم من عملية الاحتجاز الذين تعرضوا إليها فى ليبيا.





وتابع ، أن صدمتهم بعملية اختطافهم واحتجازهم لم تفارق عينيه حتى الآن بالإضافة لعملية ابتزازهم بمبلغ 30 ألف دينار.