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أخبار العالم

روسيا: سنعيد افتتاح سفارتنا في ليبيا في تلك الحالة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
السفارة الروسية في
السفارة الروسية في ليبيا
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القسم الخارجي
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، عن أمله في إعادة فتح السفارة الروسية بالعاصمة الليبية طرابلس في وقت قريب بعد تسوية جميع المسائل المتعلقة بالأمن هناك.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "ستعود سفارتنا في طرابلس إلى العمل. أتمنى أن يحدث ذلك قريبًا عندما يتم توفير الأمن بشكل مبدئي".

وأضاف: "هناك بعض السفارات تعمل على الأقل هناك، ولكن الأمن غير مستقر على الإطلاق".

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن سفارة روسيا في تونس تجري اتصالات مع جميع أطراف النزاع في ليبيا من أجل الوصول إلى حل شامل للأزمة.

وكانت روسيا قد أجلت بعثتها الدبلوماسية من ليبيا في أغسطس عام 2014 بسبب الأضطرابات الأمنية التي ضربت البلاد.

وفي عام 2018 أعفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سفير روسيا لدى ليبيا، إيفان مولوتكوف من منصبه، وفي يوليو من العام الجاري أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تستأنف تمثيل المصالح الروسية في ليبيا من خلال سفارتها في تونس.
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