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تعليم

4 أيام أسبوعيا.. نظام حضور الطلاب في العام الدراسي الجديد بمدارس وفصول التربية الخاصة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:19 م
مدارس التربية الخاصة
مدارس التربية الخاصة
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ياســـمين بدوي
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يخص مدارس وفصول التربية الخاصة (الصم وضعاف السمع والمكفوفين والتربية الفكرية ) ، فسيكون حضور الطلاب فيها 4 ايام اسبوعيا من الاحد إلى الاربعاء.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذا القرار سينطبق على طلاب كافة المراحل التعليمية في هذه المدارس والفصول.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذا يأتي نظرا لما لتلك المدارس والفصول من وضع خاص.

أما عن طلاب الدم المدمجين في مدارس التعليم العام ، فقد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على أن يطبق عليهم نفس ما ينطبق على طلاب ذات المدارس من اجراءات .



وأوضح وزير التربية والتعليم أن خطة الوزارة لحضور الطلاب كالتالي :

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي : الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي : الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي  لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي : سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي : الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2020/2021 في المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020 ، وقد قررت وزارة التربية والتعليم ، العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.
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