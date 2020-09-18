AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

المخرج سميح النقاش يمنع الإجازات عن الوجه الآخر

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:59 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
يواصل فريق  عمل مسلسل " الوجه الآخر " للنجم ماجد المصري تصوير مشاهد العمل والذي يعرض وحقق نجاح جماهيريا .

وعلم موقع «صدي البلد»، أن المخرج سميح المقاش منع اأجازات من أجل الانتهاء من تصوير أحداث العمل وسرعة تسليم الحلقات للمونتاج .

 مسلسل "الوجه الآخر"، من إنتاج شركة سينرجي، وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.

والعمل يُعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماجد المصري: لست قلقا من تجربتي في مسلسل الوجه الآخر

ماجد المصري ينتهي من تصوير 20% بـ الوجه الآخر

ماجد المصري: مسلسل الوجه الآخر يناقش قضايا اجتماعية

ماجد المصري: لم أقلق من تجربة التأليف.. وأحداث الوجه الآخر من واقع المجتمع

ماجد المصري يواصل تصوير الوجه الآخر

ماجد المصري: أحلم بتقديم برنامج خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

وفاة مدير مستشفى حميات بسيون إثر إصابته بكورونا.. تفاصيل

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

طبيب نفسي يوضح .. دوافع الرجل للزوجة الثانية.. فيديو

باحث: انشقاق طولي وعرضي يضرب جماعة الإخوان.. فيديو

مين أحلى؟.. دينا الشربيني ومي عمر يتألقان في أحدث ظهور لهما

شوبير يوجه عدة رسائل لـ الزمالك بعد رحيل كارتيرون.. فيديو

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

تبادلا إطلاق النار مع الشرطة.. إصابة عنصر إجرامى خطر وهروب آخر إلى الزراعات بأسيوط

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب مع تراجع الدولار| تفاصيل

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة تستقطب الرجال من خلال نشر صور الفتيات عبر الإنترنت

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إذا وجدتى شعرا زائدا فى الوجه قبل الخروج بلحظات.. إليك الحل

أنيقة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة ماغي بو غصن في عيد ميلادها

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام