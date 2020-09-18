الجيش السوري يستهدف مدرعات تركية في إدلب.. وتحذير أممي من انتهاكات أنقرة

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش السوري استهدفت مدرعتين تابعتين للقوات التركية في جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب السورية.





ووقال المرصد نقلًا عن مصادره إن الهجوم نتج عنه اشتعال المدرعتين بالنيران، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.





وجددت قوات الجيش السوري قصفها على منطقة "بوتين – أردوغان" بعد منتصف الليل وصباح اليوم، حيث استهدفت مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي، والسرمانية في سهل الغاب شمال غرب حماة، دون معلومات عن إصابات.





وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل عنصر من قوات الجيش السوري نتيجة انفجار لغم أرضي بسيارة عسكرية على محور ميزناز في ريف حلب الغربي.



