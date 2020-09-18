مصرع طفل وإصابة ٤ في انقلاب توك توك بسوهاج

لقي طفل مصرعه، وأصيب ٤ أشخاص آخرين إثر انقلاب مركبة "توك توك" على طريق الأربعين بدائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود بلاغ بانقلاب توك توك بطريق الاربعين دائرة المركز، ووجود جثة ومصابين.





وبالانتقال والفحص تبين مصرع "محمد اشرف"، ١٣ عاما، "احمد السيد"، ٢٥ عاما، مُصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، "محمود اشرف، ١٠ سنوات، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج،" احمد صفوت"، ١٧ عاما، مصابا بكدمات بالجسم،"سماح السيد"، ٣٥ عاما، مصابة بكدمات بالجسم.





تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركز، ونقل المصاب الأول والثاني إلى مستشفى أسيوط الجامعي، والثالث والرابع إلى" طما المركزي".



