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محافظات

محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة بإحدى القرى.. ويستمع لمشاكل ومطالب المواطنين| شاهد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد الشديد بقرية غرب أسوان ووسط جموع المصلين من أهالى القرية بحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، والدكتور محمد عزت مدير عام مديرية الأوقاف والذى ألقى خطبة الجمعة تحت عنوان " كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا " .

وعقب أدائه لصلاة الجمعة حرص اللواء أشرف عطية على الإستماع لكافة المشاكل والمطالب بمختلف القطاعات حيث كلف المحافظ مدير عام الصحة بدراسة التوسع في قسم الغسيل الكلوى بمستشفي غرب أسوان والذى يضم حاليًا 8 ماكينات ، بجانب متابعة إنتظام الأطباء وأطقم التمريض بها من أجل رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالى القرية وقرى غرب النيل المجاورة لها .

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وأكد أشرف عطية مواصلة إقتحام كافة المشاكل والإحتياجات الجماهيرية المتراكمة منذ سنوات ، موضحًا أن عمليات التطوير والتجميل والخدمات والبنية الأساسية لن تتوقف على المشروعات الجارية بمدينة أسوان ولكن ستمتد إلى القرى لتحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى في كل أنحاء المحافظة .
ومن جانبه أشار الدكتور محمد عزت بأنه فى إطار جهود وزارة الأوقاف للتوسع فى إعمار وبناء المساجد ودور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلواتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب جارى افتتاح 4 مساجد جديدة بالمحافظة وهى مسجد البسيون بقرية غرب أسوان ، بالإضافة إلى مسجد النصر بمنطقة الشيخ هارون ، ومسجد النور بإدفو ، وأيضًا مسجد عمر بن الخطاب بقرية الرديسية .

وأكد محمد عزت على التزام المديرية بتكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية ، مع ضرورة الإستمرار فى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية لأنها تساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا . 
محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة بإحدى القرى.. ويستمع لمشاكل ومطالب المواطنين| شاهد
محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة بإحدى القرى.. ويستمع لمشاكل ومطالب المواطنين| شاهد
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