مصر تفوز بالمركز الثاني عالميا في مسابقة نادي القصة للأطفال بالصين









وجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التهنئة للطفل عبد الرحمن ماهر البالغ من العمر ١١ عام واحد ابناء المركز القومى لثقافة الطفل والحديقة الثقافية التابعان للمجلس الاعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمى وباشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف والذى نال جائزة المركز الثاني عالميا من نادي القصة بدولة الصين ضمن ٣٠ دولة شاركت فى المسابقة التي ينظمها نادى القصة story club بالصين وتم تخصيص فعاليتها هذا العام للتوعية بمكافحة فيروس كورونا .





وقالت عبد الدايم ان الجائزة تعد انتصار عالمى جديد للثقافة المصرية في ابداعات الطفل المصري خاصة وانها جاءت بعد منافسات مع متسابقين من ٣٠ دولة ، مشيرة الى خصوبة التربة الابداعية فى مصر والتى تزخر بالمواهب الواعدة القادرة على حفظ المكانة الرائدة للوطن اقليميا وعالميا .





من جانبه قال الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة ان الجائزة جاءت بعد نشر فيديو عن مواجهة فيروس كورونا على قناة المركز القومى لثقافة الطفل باليوتيوب ضمن برنامج من إبداعات الصغار و تم تكريم الاطفال العشرة فى احتفال عالمى عبر شبكة الانترنت .





وقد ارسل الطفل الفائز عبد الرحمن ماهر فيديو لمدة دقيقة تم إذاعته وتحدث خلاله عن أحلامه و دور وزارة الثقافة فى دعمه موجها الشكر لوزيرة الثقافة على رعايتها ومساندتها للمواهب المميزة .





ومن جانبة اكد الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل ان تمت المشاركة بعشرة اعمال متنوعه من ابداعات الاطفال تم اختيار منها فيديو الطفل عبد الرحمن ماهر ليفوز بالجائزة الثانية وهو ما يعكس القدرات الابداعية التنافسية للطفل المصري في العالم واهتمام الدولة بتنمية الموهوبين والنابغين واضاف ان حفل اعلان الجوائز الذي اقيم صباح اليوم تضمن جزءا كبيرا من أغنية اوعى كورونا تبقى من كلماته ، الحان وائل عوض و رسوم الفنان على عبد الرحمن الشيخ ، غناء ملك رضا ، ياسمين عيد ، يوسف وائل ويحيى وائل وتم ترجمتها للغة الصينية .