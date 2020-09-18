افتتاح عدد من المساجد الجديدة في الفيوم وسوهاج

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ونائبه الدكتور محمد عماد والدكتور حسني أبو حبيب مدير مديرية أوقاف الفيوم وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة، افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة .





وأدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد الخليفة بحي الورشة بمدينة الفيوم وقام بأداء خطبة الجمعة الدكتور حسني أبو حبيب مدير مديرية أوقاف الفيوم تحت عنوان " كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة ".





ووجه المحافظ الشكر لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله وعمارتها ، مبينا أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدا في خدمة بيوت الله والاهتمام بها مبنى ومعنى ، كما أشاد بالتزام أبناء المحافظ بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.













كما شهد اللواء ممدوح القاضي سكرتير عام محافظة سوهاج ، والمهندس ممدوح عباس رئيس مجلس مدينه المنشأة، والشيخ علي طيفور مدير مديرية أوقاف سوهاج اليوم الجمعة، افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة وقد أدوا جميعًا صلاة الجمعة بمسجد آل خالد الحوريزات الشرقيه المنشأة بسوهاج .





و أشاد نائب المحافظ بالدور البارز لوزير الأوقاف الذي يولي المساجد وعمارتها عناية خاصة في وقت حاول المغرضون النيل من الدولة الوطنية ورموزها ، فالدولة تبني المساجد ولا تهدمها ، ووزارة الأوقاف لا تدخر جهدا في هذه الناحية ، فبيوت الله لا بد أن تكون منارة وعنوانا للنظافة والجمال .



