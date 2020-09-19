AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
ريال سعودى
ريال سعودى
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 19 سبتمبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.95 جنيه للشراء و 51.72 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.59 جنيه للشراء و 41.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.84 جنيه للشراء و22.33 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 12-7-2020

أسعار العملات العربية خلال مستهل التعاملات.. اليوم

الدينار الكويتي الأغلى.. أسعار العملات العربية اليوم

أسعار العملات العربية اليوم

أسعار العملات العربية اليوم 25-8-2020

أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات

ترشيحاتنا

الحمد لله.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الأهلي بالدوري 42

فضائيون على الأرض.. رجل يلتقط صورا لطبق فضائي في السماء

بتعرف تعد؟ محمد كامل يحتفل بتتويج الأهلي بطلا لـ الدوري 42

الأباكس.. أول آلة حاسبة في تاريخ البشرية ابتكرها الفراعنة

كورونا .. إيمي سمير غانم تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية

فيديو الاعتذار.. شاهد أحمد حسن يعتزل اليوتيوب للأبد ويحكي قصته لأول مرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift الجديدة .. صور

فيديو الاعتذار.. شاهد أحمد حسن يعتزل اليوتيوب للأبد ويحكي قصته لأول مرة

أسعار ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة .. صور