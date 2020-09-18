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محافظات

تخفيضات تصل لـ 70%.. نائب محافظ السويس يتابع منظومة التصالح

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:25 م
تخفيضات تصل لـ 70%..
تخفيضات تصل لـ 70%.. نائب محافظ السويس يتابع منظومة التصالح
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حسن غنيمة

قام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس اليوم الجمعة بزيارة الي مبني رئاسة حي الجناين لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي والتاكيد علي استقبال المواطنين خلال الاجازات  للتصالح في مخالفات البناء علي مستوي حي الجناين  والتي رافقه خلالها عالية فريد رئيس حي الجناين وعبد الصمد احمد مدير عام الاسكان وعماد حمدي مساعد رئيس الحي والادارات الهندسية والتنظيم والمتابعة .

واثناء التفقد التقي الدكتور عبد الله عدد من اهالي القطاع الريفي بحي الجناين واستمع الي شكواهم وطلباتهم في مجال التصالح في البناء ، مؤكدا علي ان المحافظة تبذل قصاري جهدها لتوفيق اوضاعهم ، مشيرا الي ان اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس اصدر عدة قرارات للتسهيل علي المواطني للتصالح منها تخفيض الاسعار التي تصل الي اكثر من 70% من قيمة المبالغ المحددة للتصالح ومنها 50 جنيها للمتر في معظم مناطق القطاع الريفي .

واكد الدكتورعبد الله علي رئيس حي الجناين بتشكيل لجان لاستلام المستندات والشكاوي من المواطنين وعرضها لاتخاذ القرار المناسب ، مؤكدا علي اننا نراعي كافة الظروف للمتقدمين ونقدم لهم كافة التسهيلات والتنيسرا لتوفيق أوضاعهم  .

وناشد نائب المحافظ المواطنين باهمية الاستفادة من مد المهلة الي 30 سبتمبر والتقدم للتصالح بالمراكز التكنولوجية علي مستوي الاحياء للاستفادة من التخفضات الهائلة في اسعار المتر  التي اتخذها السيد المحافظ والقرارات التي تصب في صالح المواطن من ابناء السويس في منظومة التصالح في مخالفات البناء .

 


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