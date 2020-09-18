الخديوي.. أحمد حاتم يشارك متابعيه صورة جديدة



نشر الفنان أحمد حاتم صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر أحمد حاتم بإطلالة كاجوال انيقة، وعلق قائلا: "الخديوي" وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهوره.





وشارك أحمد حاتم في بطولة فيلم الغسالة" مع هنا الزاهد ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.







كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".







"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".





