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فن

بـ كوبليه من أغنية عمرو دياب.. أحمد حاتم يتغزل في زوجته

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:09 م
احمد حاتم
احمد حاتم
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مصطفى كرم
نشر أحمد حاتم صورة له مع زوجته خلال قضاء عطلتهم الصيفية بأحد الشواطئ الساحلية.

وتغزل أحمد في زوجته بكوبليه من أغنية عمرو دياب قائلا "ده حبيبي لو نزل على الأرض فيه ناس تعتزل.. علشان خاطرك دي يا عمور".


وشارك أحمد حاتم في بطولة فيلم الغسالة" مع هنا الزاهد ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.


كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".



"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم.
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