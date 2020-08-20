بـ كوبليه من أغنية عمرو دياب.. أحمد حاتم يتغزل في زوجته

نشر أ حمد حاتم صورة له مع زوجته خلال قضاء عطلتهم الصيفية بأحد الشواطئ الساحلية.





وتغزل أحمد في زوجته بكوبليه من أغنية عمرو دياب قائلا "ده حبيبي لو نزل على الأرض فيه ناس تعتزل.. علشان خاطرك دي يا عمور".









وشارك أحمد حاتم في بطولة فيلم الغسالة" مع هنا الزاهد ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.









كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".











