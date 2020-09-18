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رياضة

في شوط أول مثير.. حرس الحدود يتقدم على إنبي 2/ 1 بالدوري الممتاز ..فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:05 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
انتهت أحداث الشوط الاول لـ مباراة حرس الحدود وانبي بـ تقدم حرس الحدود بـ هدفين مقابل هدف في المباراة المقامة على استاد المكس ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري

وقرر حكم المباراة في نهاية الشوط الأول احتسب ضربة جزاء لصالح فريق حرس الحدود قبل ات يلجأ لـ تقنية الفيديو ويقرر التراجع عنها ويقرر طرد لوكاسا نجم انبي عقب عرقلته لـ ابراهيم يحيي داخل منطقة الجزاء 

وأحرز نانا انتوي نجم فريق حرس الحدود هدف الفريق الثاني في مرمى انبي في الدقيقة الـ 43 من عمر المباراة 

أدرك فريق حرس الحدود التعادل امام فريق انبي عقب احراز عمرو الحلواني لـ هدف الفريق الاول في مرمى انبي في الدقيقة الـ 13 للمباراة من ضربة جزاء صاروخية

أحرز عبدالرحمن عامر نجم فريق انبي هدف الفريق الأول في مرمى حرس الحدود في المباراة المقامة على استاد المكس ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري.

وجاء الهدف في الدقيقة الـ 3 من عمر المباراة من هجمة رائعة من نجم فريق انبي. 

ويسعى إنبي بقيادة مدربه حلمي طولان لتحقيق الفوز في مباراة الليلة للقفز إلى المركز الخامس، بمسابقة الدوري.

في المقابل يطمح فريق حرس لاستعادة نغمة الانتصارات وانتزاع الثلاث نقاط من الفريق البترولي، للهروب من شبح الهبوط.

ويحتل إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 16 بـ 26 نقطة.


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