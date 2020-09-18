آخرهم كارتيرون| لماذا لا يصمد المدربون الأجانب في تدريب الزمالك؟

في واقعة مفاجئة لكنها ليست جديدة من نوعها داخل القلعة البيضاء، رحل المدرب الفرنسي بارتيس كارتيرون، مدرب الزمالك أو "هرب" كما وصفه رواد السوشيال ميديا وجماهير الفريق بعد فسخ عقده من النادي ودفع الشرط الجزائي المقدر بـ250 ألف جنيه.





لم يتضح بعدها السبب الحقيقي وراء هذا الرحيل المفاجئ والذي برره الفرنسي بأنه يتعرض لضغط داخل النادي وسوء معاملة من قبل رئيس الزمالك مرتضى منصور.





في حين يرجح البعض سبب رحيل الفرنسي إلى العرض الذي تلقاه من نادي التعاون السعودي، خاصة أنه لم ينتظر طويلا بعد الرحيل، ليوقع بعدها مباشرة مع النادي السعودي براتب قدره 90 ألف دولار شهريا، بزيادة 25% عن قيمة عقده السابق مع الأبيض.





على كل رحل المدرب الأجنبي التاسع في عهد مرتضى منصور، حيث سبقه العديد من المدربين الأجانب الذين لم يستمروا طويلا في تدريب الفريق:







1. باتشيكو







قاد المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، مهمة تدريب الزمالك جاء في العاشر من أكتوبر 2014، خلفا للكابتن حسام حسن في موسم 2014-2015، ليصبح أول مدرب أجنبي يتولى تدريب الأبيض في عهد مرتضى منصور وأول الراحلين الأجانب في الأول من يناير 2015، بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة.







وتعرض المدرب البرتغالي لهجوم شديد من رئيس النادي الذي انتقد المدير الفني في غرفة خلع الملابس أمام اللاعبين، ليقرر باتشيكو بعدها الهروب ومغادرة مصر بعد أن حصل على جميع مستحقاته، ليوقع بعدها لنادي الشباب السعودي.





2. فيريرا

يعبر المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا واحد من أفضل المدربين الأجانب الذين قادوا الزمالك في الألفية الجديدة، حيث نجح -عقب توليه التدريب في فبراير 2015- في التتويج ببطولتي الدوري والكأس، لكنه خرج من الكونفدرالية من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة من النجم الساحلي بنتيجة 5-4.

عقب الهزيمة من الأهلي في السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات، دخل البرتغالي في صراع شرس مع رئيس القلعة البيضاء، بعدما وصفه الأخير بـ"الفاشل"وخاض بعدها الزمالك 4 لقاءات تحت قيادة فيريرا قبل أن يرحل إلى بلاده لقضاء عطلة، أبلغ خلالها النادي بفسخ تعاقده مستغلًا عدم حصوله على مستحقاته.





3. باكيتا

5 مباريات فقط قادها البرازيلي ماركوس باكيتا خلال مشواره الفني مع الزمالك خلفا للبرتغالي فيريرا، فاز في مبارتين وتعادل في مثليهما وخسر مباراة وحيدة، قبل إقالته بعد أقل من شهر، حيث جاء في الخامس من ديسمبر 2015، ورحل في الثالث من يناير 2016.





وبرر مرتضى منصور، سببب إقالته إلى سلوكه غير المنضبط في اختيار اللاعبين حيث لم يكن الكفاءة هي معياره الأساسي، مؤكدا أنه كان يتسلم هدايا من اللاعبين أثناء تجاربه السابقة.





4. ماكليش

قاد المدرب الإسكتلندي أليكس ماكليش المهمة الفنية للزمالك لمدة 69 يوما، حيث تولى في الفترة من 26 فبراير حتى 2 مايو 2016، خاض خلالها 10 مباريات، حقق الفوز في ست مواجهات، وتعادل في اثنتين، وخسر مثليهما.





رحل بعد صدام شرس مع رئيس النادي بداعي عناده وسوء معاملته للاعبين، ليفسخ عقده بالتراضي مع مجلس الإدارة حيث حصل على 60 ألف دولار، نصف قيمة الشرط الجزائي في عقده.







5. إيناسيو





أزمة المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو كانت الأبرز في نادي الزمالك مع الرئيس الحالي، حيث تولى المهمة الفنية للزمالك في الفترة من 7 إبريل 2017 وحتى 27 يوليو، قاد الفريق في 20 مباراة، فاز في 10 مواجهات، تعادل في خمس، وخسر خمس آخرين.





فسخ الزمالك التعاقد معه بعد 117 يوما، بعدما أدعى المدرب البرتغالي احتجازه داخل النادي وعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة واستنجد بسفارة بلاده التي تدخلت وانتهت بعدها أزمته مع رئيس القلعة البيضاء بفسخ عقده بالتراضي.





6. نيبوشا





تولى المدرب الصربي نيبوشا مهمة تدريب الزمالك في صيف 2017 خلفا للمدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو بعد النتائج الطيبة التي حققها الأول مع الفيصلي الأردني في البطولة العربية، لكن المدرب الصربي رحل عن الزمالك بعد هجوم رئيس القلعة البيضاء عليه وحديثه بأنه سيتدخل في تشكيل الفريق.





7. جروس





تعامل المدرب السويسري كريستيان جروس مع تصريحات رئيس القلعة البيضاء بهدوء شديد ونجح في امتصاص غضب مرتضى منصور أكثر من مرة إلى أن وصل الخلاف إلى طريق مسدود قرر بده السويسري الرحيل على الرغم من تتويجه بالكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي، إلا أن مرتضى رفض التجديد له.





رغم النتائج الإيجابية التي حققها المدرب مع الزمالك إلا أن رئيس النادي كان يرغب في حصول أكثر من لاعب على فرصة في التشكيل الأساسي للفريق كما حاول مرتضى ضم خالد جلال لجهاز السويسري المعاون قبل أن يتراجع في القرار بعد رفض المدرب إجراء أي تعديلات على جهازه المعاون، ليخرج بعدها مرتضى ويعلن عدم تجديد عقد "جروس".







8. ميتشو





تولى المدرب الصربي ميتشو مهمة تدريب الفريق في أغسطس 2019، ليرحل في ديسمبر من نفس العام بعد إقالته من التدريب بسبب سوء النتائج، حيث تعرض الزمالك لهزيمتين متتاليتين أمام إنبي (2-1) في الدوري الممتاز، وأمام مازيمبي (3-0) في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.





وخاض ميتشو مع الفريق الأبيض 13 مباراة في الدوري وكأس مص ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المحلي، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وخسر أربعة، وتعادل في مباراة واحدة، ونجح خلال مشواره الفني مع الفريق في الفوز ببطولة كأس مصر على حساب نادي بيراميدز.