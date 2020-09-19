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توك شو

حسن الرداد: مش بحب السياسة ونفسي أقدم عمل عن عمر الشريف

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
حسن الرداد
حسن الرداد
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عادل نصار
كشف الفنان حسن الرداد، عن ميوله السياسية، مؤكدا أن لا يحب السياسة وليس لديه أي اتجاه معين سياسي يميل له.

وقال الرداد، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء اليوم الجمعة، إنه: "أنا مش من الناس اللي بتحب السياسة أوي، ومش بحب أتابع السياسة لكن بتابعها شوية من باب المعرفة ولازم الواحد يبقى عارف اللي بيحصل من حواليه".

وأضاف الفنان حسن الرداد، أنه: "أحب أعمل شخصية الفنان عمر الشريف لأنه لديه قصة كفاح كبيرة جدا وشخصية أكيد هيكون فيها دراما كبيرة جدا وأحب تقديمها في عمل فني".
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