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رياضة

محمد عبد السلام: نستأذن اللجنة الطبية بالجبلاية لعمل ممر شرفي للأهلي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، ترحيبه الشديد بإقامة ممر شرفي للنادي الأهلي بعد تتويجه رسميًا بدرع الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء يوم السبت، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد عبدالسلام في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مستعدون لإقامة ممر شرفي ولكن هناك نقطة وحيدة ننتظرها".

وأوضح: "يجب أن توافق اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان على إقامة ممر شرفي".
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