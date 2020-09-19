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رياضة

عقبال بطولة افريقيا.. هاني العجيزي يهنئ النادي الأهلي بالدوري الـ42

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:30 ص
هاني العجيزي
هاني العجيزي
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ميرنا محمود
هنأ هاني العجيزي  النادي الاهلي وجماهيره؛ بعد الفوز رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة  28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب هاني العجيزي عبر حسابه على انستجرام :الف مبروك للاعبي و جهاز و اداره النادي الاهلي التتويج بالبطوله المفضله 42 و عقبال بطوله افريقيا بإذن الله

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 تتويج الأهلي جاء بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.

ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة الداهية السويسرية رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.

وقد سيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له.
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