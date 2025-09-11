قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شتاء 2025.. عودة اللانينا و موجات صقيع متوقعة| ماذا سيحدث؟

الشتاء
الشتاء
أمينة الدسوقي

مع اقتراب نهاية فصل الصيف رسميا وفلكيا في 21 سبتمبر، تترقب مصر والمنطقة العربية تأثيرات مناخية جديدة مع عودة ظاهرة «اللانينا» التي تمتد من سبتمبر وحتى نوفمبر، وسط توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، مع استبعاد حدوث موجات حارة جديدة خلال هذه الفترة.

أشعة فوق بنفسجية مرتفعة حتى أكتوبر

ورغم انكسار حرارة الصيف، تبقى معدلات الأشعة فوق البنفسجية مرتفعة حتى نهاية أكتوبر، ما يستدعي الحذر من التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة من الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، حفاظا على الصحة العامة.

شتاء مختلف عن العام الماضي

العام الماضي تميز شتاء مصر باعتدال الطقس، وهو ما انعكس إيجابيا على الإنتاج الزراعي والتصدير، خاصة في استقرار أسعار محاصيل مثل الطماطم.

لكن التوقعات تشير إلى أن شتاء 2025 سيكون أكثر برودة مع زيادة فرص الصقيع، خصوصا في المناطق الجبلية بسيناء ومحافظات الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال ذروة الشتاء، في يناير وفبراير، ما بين 6 درجات صغرى و13 درجة عظمى، مع طقس غائم وأمطار متفرقة.

لا شتاء قارس لم تشهده مصر

ورغم الشائعات المتداولة عن شتاء غير مسبوق في قسوته، يؤكد خبراء الأرصاد أن التأثيرات الأشد ستتركز في بلاد الشام والجزيرة العربية، بينما تظل مصر ضمن نطاق الأجواء المعتدلة نسبيا، وإن اتسمت ببرودة أوضح مقارنة بالعام الماضي.

ما هي ظاهرة «اللانينا»؟

«اللانينا» ظاهرة مناخية ناتجة عن انخفاض غير معتاد في درجات حرارة سطح المحيط الهادئ الاستوائي، وهي جزء من نمط يُعرف بـ«التذبذب الجنوبي». تؤدي هذه الظاهرة إلى تغيرات في الغلاف الجوي تشمل شدة الرياح، ارتفاع الضغط الجوي، وزيادة معدلات الأمطار. وتختلف قوة تأثيرها حسب شدتها ومدتها وتوقيت حدوثها.

الخريف على الأبواب

وبحسب الحسابات الفلكية، يبدأ فصل الخريف في 22 سبتمبر ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة، ليعقبه فصل الشتاء في 21 ديسمبر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.

أما الانقلاب الصيفي، الذي يوافق أطول نهار في العام، فيحدث عند وصول الشمس لأقصى ميل شمالي، ويتراوح موعده بين 20 و22 يونيو كل عام، بتأثير اختلافات التقويم وحركة الأرض وعوامل جاذبية القمر والكواكب.

تأثيرات مناخية جديدة درجات الحرارة ظاهرة مناخية بداية الخريف نهاية فصل الصيف شتاء 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

الأرصاد السعودية تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

ارشيفي

الأحد والإثنين.. الدوحة تستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة

انفجار - أرشيفي

كوريا الجنوبية.. ارتفاع عدد الإصابات في تفجير قاعدة عسكرية بمدينة باجو لـ8 حالات

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد