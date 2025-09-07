أمطار ورطوبة غدًا.. هل انتهت الموجة الحارة وبدأ الشتاء ؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جو رطب مع فرص لسقوط أمطار بهذه المناطق

عبد الفتاح تركي
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا الاثنين طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريع والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

واقرأ أيضًا:

الطقس ارشيفيه

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة للبحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفع الأمواج يتراوح ما بين 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

خليج السويس حالته ستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 24

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 33 23

بنها 32 24

دمنهور 32 24

وادى النطرون 33 24

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 32 24

الزقازيق 32 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 30 22

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الاسماعيلية 34 23

السويس 33 24

العريش 31 24

رفح 30 23

رأس سدر 33 23

نخل 32 16

كاترين 28 14

الطور 34 23

طابا 32 22

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 30 23

العلمين 29 22

مطروح 30 24

السلوم 31 23

سيوة 35 21

رأس غارب 36 27

الغردقة 35 26

سفاجا 36 25

مرسى علم 37 27

شلاتين 36 27

حلايب 34 28

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 34 26

الفيوم 33 24

بني سويف 33 23

المنيا 34 23

أسيوط 35 22

سوهاج 36 24

قنا 37 25

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادي الجديد 36 22

أبوسمبل 37 25

حالة الطقس بالاسماعيلية

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 41 30

المدينة 45 32

الرياض 43 28

المنامة 40 34

أبوظبى 41 31

الدوحة 45 33

الكويت 46 30

دمشق 33 18

بيروت 30 26

عمان 30 18

القدس 28 19

غزة 29 24

بغداد 44 28

مسقط 35 28

صنعاء 26 14

الخرطوم 40 28

طرابلس 33 25

تونس 37 24

الجزائر 30 25

الرباط 26 18

نواكشوط 30 25

حالة الطقس

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 22 12

إسطنبول 27 20

إسلام آباد 31 24

نيودلهى 34 26

جاكرتا 33 23

بكين 31 17

كوالالمبور 31 24

طوكيو 33 25

أثينا 31 21

روما 31 17

باريس 23 12

مدريد 27 16

برلين 23 13

لندن 21 11

مونتريال 20 11

موسكو 23 11

نيويورك 22 14

واشنطن 25 12

أديس أبابا 22 13

