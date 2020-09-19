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فن

شاهد | لقاء الخميسي في احضان زوجها محمد عبدالمنصف

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:18 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة عبر خاصية الاستوري  من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة في أحضان زوجها لاعب الكرة محمد عبدالمنصف حارس مرمى نادي وادي دجلة.

وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين وجاءت التعليقات كالآتي:
وبنا يخليكوا لبعض، حلوين اوي، قمر اوي

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وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.
شاهد | لقاء الخميسي في احضان زوجها محمد عبدالمنصف
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