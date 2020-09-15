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فن

شاهد| ابن لقاء الخميسي يخطف القلوب.. والجمهور يسأل: مين ده؟

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:42 م
لقاء الخميسي وابنها
لقاء الخميسي وابنها
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت لقاء الخميسي برفقة ابنها وكتبت معلقة: My buddy 

وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين وجاءت التعليقات كالآتي:
ابنك ولا اخوكي، ربنا يخليهولك، قمر اوي 

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وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.
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My buddy ❤️ @adhammonsef85

A post shared by لقاء الخميسي (@lekaa.elkhamissi) on

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