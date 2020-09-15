AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بقصة شعر جديدة.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:54 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت لقاء الخميسي فى الصورة بقصة شعر جديدة وكتب معلقة: what do you think fresh cut again

اقرأ أيضًا:

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.
بقصة شعر جديدة.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ هوت شورت جينز.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بلوك بسيط.. لقاء الخميسي تتألق عبر إنستجرام

بالأبيض.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

بكاش مايوه لبني.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا

بالأبيض.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

أنا متراقبة.. لقاء الخميسي في ظهور جديد مع محمد عبد المنصف.. شاهد

ترشيحاتنا

حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديو

قتل أباه وأمه بوحشية.. مجند حوثي يفتح النار على أسرته و أبناء قريته

فضل قراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر .. 8 أسباب تجعلك تداوم عليها

ضياء السيد: الأهلي لا يحتاج أليو بادجي

في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. قصة خلافه مع عبد الحليم حافظ

هربت من الزمالك عشان أتجوز.. صبري المنياوي: كنت أحد نجوم الوطن العربي

AdvertisementS

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

بـ 49 صوتًا.. مرشح مصر يحصد أعلى الأصوات في انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديو

كم يوما يسأل الميت في القبر وهل يشعر بمن يزوره؟ أسرار لا تعرفها عن البرزخ

في ذكرى ميلاده.. قصة رحيل مخلص البحيري بـ حادث سير مأساوي

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

هل الميت يشعر بمن يبكي عليه ؟.. 7 حقائق عن أهل القبور لا يعرفها كثيرون

الزمالك بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا.. ميدو يزف بشرى سارة لـ الفريق الأبيض

بعد مباراة الأهلي والاتحاد.. هاشتاج #ابراهيم_نور_الدين يتصدر تويتر

فيديو جراف| لماذا تم بيع سيارة ملك الأردن المصفحة؟

في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. قصة خلافه مع عبد الحليم حافظ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرن من تغلبه على الإنفلونزا الإسبانية.. معمر 102 عام يقهر فيروس كورونا

فساتين الدانتيل لإطلالة أنثوية رائعة.. صور

توقف عن السير فورا عند ظهور هذه العلامة فى سيارتك