إطلالة صباحية.. لقاء الخميسي فى أحدث ظهور على إنستجرام

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت لقاء الخميسي فى الصورة بإطلالة صيفية مرتدية بنطلون أزرق و تيشرت أبيض.





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وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.



