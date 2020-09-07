AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة صيفية.. لقاء الخميسى في أحدث ظهور على إنستجرام

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:36 ص
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام. 

وظهرت لقاء الخميسي فى الصورة بإطلالة جريئة مرتدية هوت شورت وتيشرت أبيض.

اقرأ أيضًا:

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خدوني تاني .. لقاء الخميسي تظهر بفستان ترتر في المغرب

بدون مكياج.. لقاء الخميسي تلفت الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. لقاء الخميسي بـ كاش مايوه أمام البحر

بـ هوت شورت جينز.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاهد.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد الأضحى على شاطئ البحر

بلوك بسيط.. لقاء الخميسي تتألق عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

عيار 24 بـ 969 جنيه.. اسعار الذهب اليوم الاثنين 7-9-2020.. فيديو

بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

تويتر يتحول لـ دفترة عزاء بعد وفاة عايدة كامل

شوبير: خبراء التحكيم اختلفوا حول صحة هدف وادي دجلة في الأهلي

وزير التعليم ينفي صدور قرار بـ إلغاء أعمال السنة لطلاب المدارس

بعد رحيل عايدة كامل.. معلومات لا تعرفها عنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان فوشيا .. فيفي عبده تخطف الأنظار على البحر

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف