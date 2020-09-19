بعد قرار اعتزالها الفن.. شاهد.. داليا إبراهيم ترتدي الحجاب

عن اعتزالها التمثيل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وتلقت العديد من التعليقات التى تنادى بتراجعها عن قرار الاعتزال.

أعلنت في آخر شهر يونيو الماضي،





وقالت داليا: «قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا».









