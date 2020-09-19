بعد قرار اعتزالها الفن.. شاهد.. داليا إبراهيم ترتدي الحجاب

نشرت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت فيها ترتدي عباءة سوداء وحجابا، معلنة ارتداءها الحجاب بعد أشهر قليلة من قرار اعتزال الفن.
وظهرت الفنانة داليا إبراهيم، في الصور التي نشرتها عبر فيسبوك، داخل أحد الكافيهات أو المطاعم، تتناول مشروبًا لها، وترتدي الحجاب في أول ظهور لها به، ولم تعلق على الأمر بأي شيء.
وكانت داليا إبراهيم أعلنت في آخر شهر يونيو الماضي، عن اعتزالها التمثيل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وتلقت العديد من التعليقات التى تنادى بتراجعها عن قرار الاعتزال.
وقالت داليا: «قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا».
يذكر أن داليا إبراهيم تعد إحدى الفنانات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية الجيدة، ولعل من أبرزها مسلسل "كناريا وشركاه" وفيلم "كلمنى شكرا".