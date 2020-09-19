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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:46 ص
أوباميانج - ويليان
أوباميانج - ويليان نجما آرسنال
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إسراء أشرف
تقام اليوم، السبت، الموافق 19 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة احتفالية الأهلي بالتتويج بالدوري رقم 42 في تاريخه، أمام فريق مصر للمقاصة، ضمن الأسبوع رقم 28 من الدوري الممتاز.

وتوج الأهلي بطلًا رسميًا للدوري المصري، موسم (2019-2020)، للمرة الـ 42 في تاريخه، أمس، الجمعة، بعد فوز أسوان على الزمالك بهدف نظيف.


الدوري المصري الممتاز

طنطا‏ × نادي مصر - 05:30 مساءً - أون تايم سبورتس 2.

الأهلي× مصر المقاصة - 08:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1.


كأس جوهان غامبر

برشلونة × إلتشي - 07:00 مساءً


الدوري الإنجليزي

إيفرتون × وست بروميتش ألبيون - 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.

ليدز يونايتد × فولهام - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.

مانشستر يونايتد× كريستال بالاس - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.

آرسنال × وست هام يونايتد - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.


الدوري الإسباني الدرجة الأولى

فياريال × إيبار - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

خيتافي × أوساسونا - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.

سيلتا فيجو × فالنسيا - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

فيورنتينا × تورينو - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.

هيلاس فيرونا × روما - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.

أبرز مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند × بوروسيا مونشنغلادباخ - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

لانس × بوردو - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.

رين × موناكو - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.
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