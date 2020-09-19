مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت، الموافق 19 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة احتفالية الأهلي بالتتويج بالدوري رقم 42 في تاريخه، أمام فريق مصر للمقاصة، ضمن الأسبوع رقم 28 من الدوري الممتاز.





وتوج الأهلي بطلًا رسميًا للدوري المصري، موسم (2019-2020)، للمرة الـ 42 في تاريخه، أمس، الجمعة، بعد فوز أسوان على الزمالك بهدف نظيف.