كلية الاقتصاد المنزلى حلوان تقبل طلاب الدبلومات الفنية وطلاب انتظام فقط.. تفاصيل

يتساء ل العديد من طلاب التنسيق عن كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان باعتبارها من الكليات المجهولة والغير منتشره أمام طلاب التنسيق مثل كلية التجارة والاداب والحقوق وبرغم من اهميتها الكبير وبإضافة الى انها من الكليات التى تقبل طلابة الدبلومات الفنية .

وننشر لكم فى " صدى البلد " كل ما تريد معرفته عن كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان

تتواجد كلية الاقتصاد المنزلى حلوان فى منطقة بولاق ابو العلا خارج الحرم الجامعى وتقبل طلاب الدبلومات الفنية .

شروط القبول بالكلية

أولا : الثانوية العامة

تقبل كلية الاقتصاد المنزلي الطلاب الحاصلين عـــلي الثانوية العامــة المصــرية “شعبة الرياضيات وشعبة العلوم ” من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات ويتم قبول طلاب الشهادات المعادلة للوافدين حسب القواعد المنظمة لذلك والتي تضعها الجهات المختصة . ويكون القبول بترتيب المجموع الكلي للدرجات .

ثانيا : الشهادات الفنية

الحاصلون علي دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات وما يعادلها :

1) الحاصلون علي 70% علي الأقل من المجموع الكلي لتخصصات ( الملابس الجاهزة – النسيج والتريكو ) وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات .

2) يكون القبول في حدود 5% من عدد المقبولين بالصف الأول بعد اجتيازهم لامتحان القدرات في ثلاث مواد وهي (اللغة الإنجليزية – الكيمياء العضوية – الفن والتصميم ).

الحاصلون علي دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة ” نظام خمس سنوات ” تخصص ملابس جاهزة:

1– الحـــاصلون علي 75% علي الأقل مـــن المجموع الكلي وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات .

2 – ان يكون القبول في حــــــدود 5% مــــن عــدد المقبـــــولين بالصــف الثاني من قسم الملابس والنسيج ويتم ترتيبهم علي حسب المجموع الكلي .

3- يعقد لهم امتحان قدرات يؤهلهم للدراسة بقسم الملابس والنسيـــج فــي مجالــي (تصميم الأزياء - تصنيع الملابس).

4 – يقوم هؤلاء الطـــــلاب بدراســـــة مادتي الكيميـــاء العضوية – والريـــــاضة والإحصاء المقــــررة بالصف الأول بالكلية ” دراســـــة تكميلية ويؤدون الامتـــحــــان فـــي هاتين المادتين في نهاية الفصل الدراسي لكل مادة .

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الحاصلون علي دبلوم المعهد الفني الصناعي تخصص ” ملابس جاهزة ” :

1- الحاصلون علي 75% علي الأقل مــــن المجموع الكلي وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات .

2- أن يكون عــــــدد المقبولين في حــدود 5% من عدد المقبولين بالصف الثاني من قسم الملابس والنسيج ويتم ترتيبهم علي حسب المجموع الكلي .

3- يعقد امتحـــان قدرات يؤهلهم للالتحاق بقسـم المـلابـس والنسيـج فــي مجالـي (تصميم الأزياء -وتصنيع الملابس).

4- يقوم هؤلاء الطـــــلاب بدراســـــة مادتي مبادئ علم النفس والكيمياء العضوية المقررة بالصف الأول بالكلية ” دراسة تكميلية “ويؤدون الامتحـان في هاتين المادتين في نهاية الفصل الدراسي لكل مادة .

تضم كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان خمسة اقسام هما:

1- قسم التغذية وعلوم الأطعمة

2- قسم الملابس والنسيج

3- قسم إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة

4- قسم الاقتصاد المنزلي التربوي

5- قسم الصناعات الجلدية

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نظام الدراسة :

أما عن نظام الدراسة فمدة الدراسى بالكلية 4 سنوات يحصل الطالب بعد اتمامهم على درجـــــة البكالوريوس في الاقتصاد المنزلي

يتم دراسة جيع الاقسام فى الفرقة الاولى وبعد هذا يتم التخصص بداء من الفرقة الثانية

ويختار الطالب التخصص الذي يرغب الالتحاق به ، ولا تقبل الكلية طلاب الانتساب وتقبل طلاب الانتظام فقط .

ويجب الا تقل نسبة الحضور عن 75% ولمجلس الكلية ان يصدر قرار بحرمان الطالب من دخول الامتحان المادة التى تقل نسبة حضوره فيها .

ويعامل التدريب الميدانى معاملة احد المواد الدراسية من حيث النسبة المقررة للحضور ، ويعتبر الطالب راسبا في العام الدراسي في حالة رسوبه في مادة التربية العملية او التدريب الميدانى .